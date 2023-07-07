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    «Яндекс.Музыка» будет проверять треки на «чувствительный контент» перед размещением

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    Сервис «Яндекс.Музыка» изменит рекомендации при размещения контента. Теперь треки будут проверять перед публикацией по гибридной модели — при помощи машинного обучения, а после вручную. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе компании.

    Так называемый «чувствительный» контент, который может «вызвать дискомфорт» у слушателей, либо пропадет из рекомендаций, либо будет вовсе удален.

    Рекомендации разрабатывались Ассоциацией музыкальной индустрии при участии площадки. Авторы смогут оспорить решение или изменить трек, чтобы он удовлетворял правилам.

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