Бегуны перекроют движение в центре Петербурга. Ограничения продлятся три дня

С 9 по 11 июля в центре Петербурга ограничат и перекроют движение, а также запретят парковку на ряде улиц. Водителей потеснят для проведения соревнований в беге по шоссе «Санкт‑Петербург. Экиден. 42195/6», сообщает 7 июля пресс-служба городского комитета по транспорту.
Будет перекрыто движение транспорта:
- с 00:00 до 23:59 9 июля — на Большой Морской улице от дома 39 до дома 43;
- с 00:00 9 июля до 8:00 11 июля — на набережной Мойки вдоль Синего моста;
- с 5:00 до 13:00 9 июля — на Дворцовом мосту в направлении от Университетской набережной к Дворцовой набережной и в Дворцовом проезде в направлении от Дворцового моста к Адмиралтейскому проспекту;
- с 5:00 до 16:00 9 июля — на Университетской набережной от Дворцового моста до 2–3-й линий В.О. и от Благовещенского моста до 2–3-й линий В.О. в направлении к Дворцовому мосту, на Кадетской линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О. вдоль дома 1–3б, Биржевой площади в направлении от набережной Макарова к Дворцовому мосту, в Биржевом проезде вдоль дома 4 по Биржевой площади, на Адмиралтейском проспекте в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади в направлении от Конногвардейского бульвара до Большой Морской улицы, Адмиралтейской набережной, в Адмиралтейском проезде, Черноморском, Азовском и Керченском переулках.
На ряде улиц сузят проезжую часть:
- с 00:00 9 июля до 8:00 11 июля — на Исаакиевской площади от Большой Морской улицы до набережной Мойки;
- с 5:00 до 16:00 9 июля — на Благовещенском мосту от Английской до Университетской набережной, Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.
Помимо этого с полуночи и до 23:59 9 июля будет запрещена парковка на Исаакиевской площади, четной стороне набережной Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Университетской набережной от Дворцового моста до Благовещенского моста, Кадетской линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Биржевой площади вдоль домов 2 и 4, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Адмиралтейской набережной, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках и на улице Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.
Закрытие движения на Исаакиевской площади 8 июля с 00:00 до 24:00 и 9 июля с 16:00 до 24:00 изменит трассу автобуса № 10. А 9 июля с полуночи до четырех часов вечера вносятся изменения в движение 11 автобусных (№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 47, 71 и 191) и 6 троллейбусных (№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22) маршрутов. Подробнее об измененных трассах общественного транспорта читайте на сайте ГКУ «Организатор перевозок».