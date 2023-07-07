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    «Первыми придут импортёры алкоголя». Директор «Пятерочки» рассказал, какие товары могут подорожать в ближайшее время

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    Ослабление рубля может привести к подорожанию потребительских товаров. Такое мнение высказал директор сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов в ходе открытия 20-тысячного магазина ретейлера 7 июля.

    «В ближайшие неделю-две поставщики потянутся с повышением цен», — сказал он.

    По словам топ-менеджера, в первую очередь поставщики начнут индексировать цены на «товары с импортной составляющей». «Первыми придут импортёры алкоголя», — заявил Курбатов.

    В какой мере подорожание отразится на полочной цене, глава «Пятерочки» оценить затруднился. По его оценкам, это будет зависеть от доли импортной составляющей в каждом конкретном товаре, но курс доллара сказывается так или иначе на стоимости горючего и запчастей, добавил он.

    По его словам, пока в сети наблюдается дефляция минус 2%, к осени возможен выход в ноль, отметил Курбатов.

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