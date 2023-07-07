В Бурятии нашли живыми двоих из пяти туристов, пропавших при сплаве на катамаранах

Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает МЧС.



Спасатели смогли установить местоположение пропавших при помощи вертолета. Двое мужчин услышали звук «вертушки» и просигналили ракетницей. «Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком», — говорится в сообщении МЧС.

Поиски остальных участников группы продолжаются.



Вчера стало известно, что в Бурятии на реке Снежной перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись, а судьба еще пяти туристов оставалась неизвестной.

