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    В Бурятии нашли живыми двоих из пяти туристов, пропавших при сплаве на катамаранах

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    Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает МЧС.

    Спасатели смогли установить местоположение пропавших при помощи вертолета. Двое мужчин услышали звук «вертушки» и просигналили ракетницей. «Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком», — говорится в сообщении МЧС.

    Поиски остальных участников группы продолжаются.

    Вчера стало известно, что в Бурятии на реке Снежной перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись, а судьба еще пяти туристов оставалась неизвестной.

    Река Снежная — очень популярный маршрут у любителей водного туризма. По ней проходит граница Бурятии и Иркутской области, совсем рядом — озеро Байкал. По Снежной проводят сплавы различных категорий сложности. При среднем уровне воды сложность препятствий не превышает IV категорию (всего категорий шесть). Но есть два сложнейших участка.

    В августе 2014 года в 15 километрах от Выдрино перевернулся катамаран с четырьмя туристами из Челябинска. Троих унесло течением.

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