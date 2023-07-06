Пять человек пропали при сплаве на катамаранах по реке Снежной

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на реке Снежной в Бурятии. Там пропали туристы.



Как сообщает 6 июля ГУ МЧС России по Республике Бурятия, при сплаве по Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами.



«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пяти человек неизвестна», говорится в сообщении МЧС.



Поиски продолжаются.



Река Снежная — очень популярный маршрут у любителей водного туризма. По ней проходит граница Бурятии и Иркутской области, совсем рядом — озеро Байкал. По Снежной проводят сплавы различных категорий сложности.

