Пять человек пропали при сплаве на катамаранах по реке Снежной

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на реке Снежной в Бурятии. Там пропали туристы.
Как сообщает 6 июля
«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пяти человек неизвестна», говорится в сообщении МЧС.
Поиски продолжаются.
Река Снежная — очень популярный маршрут у любителей водного туризма. По ней проходит граница Бурятии и Иркутской области, совсем рядом — озеро Байкал. По Снежной проводят сплавы различных категорий сложности.
При среднем уровне воды сложность препятствий не превышает
В августе 2014 года в 15 километрах от Выдрино перевернулся катамаран с четырьмя туристами из Челябинска. Троих унесло течением.