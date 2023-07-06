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    Пять человек пропали при сплаве на катамаранах по реке Снежной

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    Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на реке Снежной в Бурятии. Там пропали туристы.

    Как сообщает 6 июля ГУ МЧС России по Республике Бурятия, при сплаве по Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами.

    «В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пяти человек неизвестна», говорится в сообщении МЧС.

    Поиски продолжаются.

    Река Снежная — очень популярный маршрут у любителей водного туризма. По ней проходит граница Бурятии и Иркутской области, совсем рядом — озеро Байкал. По Снежной проводят сплавы различных категорий сложности.

    При среднем уровне воды сложность препятствий не превышает IV категорию (всего категорий шесть). Но есть два сложнейших участка.

    В августе 2014 года в 15 километрах от Выдрино перевернулся катамаран с четырьмя туристами из Челябинска. Троих унесло течением.

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    Республика БурятияПропали туристыРека Снежная
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