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    Центр Петербурга перекроют лыжники, а на Петроградской стороне машины потеснят киносъемки

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    17 комментариев

    В выходные, 8 и 9 июля, в Петербурге перекроют несколько улиц для проведения соревнований и киносъемок. Спринт на лыжероллерах займет центр днем, а киношники будут работать в Петроградском районе вечером и ночью.

    С полуночи до 17 часов 8 июля для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой» запретят парковаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади. А с 06:00 до 17:00 на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и на Дворцовой площади перекроют движение.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    С 06:00 до 23:59 8 июля в связи со съемками художественного фильма «Запертые» будет запрещена остановка транспорта на участке Кронверкского проспекта от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной и Мытнинской набережной от дома 3 до Кронверкского проспекта. А с 18:00 8 июля до 03:00 9 июля на Кронверкском проспекте от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной перекроют проезд.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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    Гость07 Июл 2023 в 22:41
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