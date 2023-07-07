Центр Петербурга перекроют лыжники, а на Петроградской стороне машины потеснят киносъемки

В выходные, 8 и 9 июля, в Петербурге перекроют несколько улиц для проведения соревнований и киносъемок. Спринт на лыжероллерах займет центр днем, а киношники будут работать в Петроградском районе вечером и ночью.



С полуночи до 17 часов 8 июля для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой» запретят парковаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади. А с 06:00 до 17:00 на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и на Дворцовой площади перекроют движение.