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    Уроки «Титана». Владелец батискафа компания OceanGate объявила о приостановке всех проектов

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    Владелец затонувшего батискафа «Титан» компания OceanGate Expeditions заявила, что приостанавливает свою деятельность, сообщает 6 июля ТАСС. Уточняется, что речь идет как о коммерческих, так и об исследовательских проектах.

    Напомним, 19 июня OceanGate сообщила, что потеряла связь с аппаратом «Титан», который начал погружение к обломкам лайнера «Титаник».

    На борту «Титана» были глава OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Последний собирался установить на глубине рекорд по сборке кубика Рубика на скорость.

    Четверо суток люди по всему миру считали часы — на сколько еще хватит кислорода экипажу батискафа «Титан». К вечеру 22 июня участников экспедиции объявили погибшими. Стало понятно, что умерли они, вероятно, еще в первый день экспедиции.

    Ранее сообщалось, что береговая охрана США подняла из Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и, предположительно, останки людей, погибших при его крушении.

    О версиях и мистических совпадениях в обстоятельствах катастроф «Титана» и «Титаника» читайте в материале «Фонтанки» здесь.

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