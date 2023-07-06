Уроки «Титана». Владелец батискафа компания OceanGate объявила о приостановке всех проектов

Владелец затонувшего батискафа «Титан» компания OceanGate Expeditions заявила, что приостанавливает свою деятельность, сообщает 6 июля ТАСС. Уточняется, что речь идет как о коммерческих, так и об исследовательских проектах.
Напомним, 19 июня OceanGate сообщила, что потеряла связь с аппаратом «Титан», который начал погружение к обломкам лайнера «Титаник».
На борту «Титана» были глава OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Последний собирался установить на глубине рекорд по сборке кубика Рубика на скорость.
Четверо суток люди по всему миру считали часы — на сколько еще хватит кислорода экипажу батискафа «Титан». К вечеру 22 июня участников экспедиции объявили погибшими. Стало понятно, что умерли они, вероятно, еще в первый день экспедиции.
Ранее сообщалось, что береговая охрана США подняла из Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и, предположительно, останки людей, погибших при его крушении.
О версиях и мистических совпадениях в обстоятельствах катастроф «Титана» и «Титаника» читайте в материале «Фонтанки» здесь.