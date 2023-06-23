Гибель «Титана» рядом с «Титаником»: версии экспертов и мистические совпадения

Фото: кадр из видео / CBS News / YouTube Поделиться Поделиться





На глубину Экспедиция «Титана» началась утром 18 июня. Пять человек должны были погрузится на глубину 3800 метров. Пассажиры собирались помогать капитану батискафа, а также делать заметки для научной группы о том, что происходит снаружи. Кульминация приключения — члены экипажа должны были собственными глазами увидеть «Титаник» и вернуться на поверхность. Через 1 час 45 минут после начала погружения связь с батискафом пропала.

Автор: видеотрансляция / WFLA News Channel 8 / YouTube

Надежды больше нет Четверо суток люди по всему миру считали часы — на сколько ещё хватит кислорода экипажу батискафа «Титан», если команда — там, на глубине 3700 метров — жива. К вечеру 22 июня владелец «Титана», компания OceanGate заявила, что пассажиры батискафа «к сожалению, потеряны».



«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — сказано в заявлении компании.

Экипаж батискафа в OceanGate назвали «настоящими исследователями, которых выделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана».

Один из пассажиров «Титана», британский миллиардер Хэмиш Хардинг до рокового погружения успел стать космическим туристом и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.



Фото: OceanGate Expeditions Поделиться Поделиться





Катастрофическое давление Береговая охрана США почти сразу подтвердила, что обломки, обнаруженные в районе крушения «Титаника», принадлежат пропавшему батискафу. Надежды на спасение нет. Люди погибли, и, скорее всего, давно.

«Обломки соответствуют катастрофической потере давления. После того как это стало понятно, мы немедленно уведомили семьи», — сказал контр-адмирал Джон Могер и выразил соболезнования родственникам экипажа.



Ранее сообщалось, что на расстоянии примерно 500 метров от останков лайнера «Титаник» были обнаружены обломки, предположительно, пропавшего батискафа. Детали идентифицировали как «посадочную раму и заднюю крышку».

«Я думаю, что в целом это, вероятно, мрачные новости, и предполагают, что «Титан» мог быть раздавлен огромным давлением морской воды, когда он находился на своем пути вниз», — сказал уже тогда сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, в интервью SkyNews



Автор: видеосюжет / CBS News / YouTube

Версии Найденные обломки батискафа говорят о том, что экипаж, скорее всего, погиб мгновенно, рассказал РИА Новости старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно... Я уверен, что они погибли ещё в воскресенье», — сказал Мухаметов.

Учёный отметил, что делать выводы о причинах разрушения батискафа можно будет только после его извлечения на поверхность.

С версией Мухаметова согласен океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир», герой России Анатолий Сагалевич. Об это он заявил в интервью ТАСС.



«Схлопнулся корпус. Люди погибли, конечно», — сказал Сагалевич.

Он предположил, что воздух внутри аппарата мог привести к «пневматическому взрыву, который внутри все разорвал, и от людей ничего не осталось».



Именно Анатолий Сагалевич руководил коллективом подводников, которые провели глубоководные киносъемки для художественного фильма «Титаник» (1997) режиссера Джеймса Кэмерона.

Мистика Сам Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил, что был шокирован параллелями в обстоятельствах двух катастроф — «Титаника» и «Титана». Он считает, что их объединяет не только место.



«Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — заявил Кэмерон телеканалу ABC News.



В день, когда исчезла надежда на спасение экипажа батискафа, стало известно, что между погибшими на «Титане» и «Титанике» есть прямая связь. Жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, который управлял батискафом — праправнучка двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году.

