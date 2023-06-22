Между владельцем батискафа «Титан» и жертвами «Титаника» есть прямая связь

Жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, пилотирующего батискаф «Титан», — праправнучка двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Об этом 21 июня пишет New York Times.



Магнат розничной торговли Исидор Штраус, совладелец универмага Macy's, и его жена Ида считались самыми богатыми людьми на борту судна. Они прожили вместе около 40 лет. Люди, выжившие в катастрофе, вспоминали, что Исидор Штраус отказывался сесть в спасательную шлюпку, пока на борту были женщины и дети, а его жена заявила, что не оставит мужа. В последний раз их видели стоящими рука об руку на палубе. Тело Исидора, согласно архивам New York Times, нашли в море примерно через две недели после катастрофы, Иду так и не обнаружили. Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл — потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она является членом правления благотворительного фонда компании и директором по коммуникациям, за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».