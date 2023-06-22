Между владельцем батискафа «Титан» и жертвами «Титаника» есть прямая связь

Жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, пилотирующего батискаф «Титан», — праправнучка двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Об этом 21 июня пишет New York Times.
Магнат розничной торговли Исидор Штраус, совладелец универмага Macy's, и его жена Ида считались самыми богатыми людьми на борту судна. Они прожили вместе около 40 лет. Люди, выжившие в катастрофе, вспоминали, что Исидор Штраус отказывался сесть в спасательную шлюпку, пока на борту были женщины и дети, а его жена заявила, что не оставит мужа. В последний раз их видели стоящими рука об руку на палубе. Тело Исидора, согласно архивам New York Times, нашли в море примерно через две недели после катастрофы, Иду так и не обнаружили. Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл — потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она является членом правления благотворительного фонда компании и директором по коммуникациям, за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».
В ближайшие часы на пропавшем батискафе «Титан» могут закончиться запасы воздуха. Четверо суток с момента погружения истекают утром 22 июня по времени восточного побережья США, а, по первоначальным данным, кислорода на борту хватало на 96 часов. Поисково-спасательная операция, по информации береговой охраны, ведётся в акватории площадью в «два штата Коннектикут» и на глубинах, превышающих четыре километра. В ней участвуют около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. К поискам должен подключиться и высокотехнологичный французский глубоководный аппарат Victor 6000, который способен погружаться на глубину до 6 км и может работать в месте залегания обломков «Титаника» на глубине 3,8 км, сообщает The New York Post. Сложность в том, что люди из батискафа не смогут перейти на другую субмарину. Их можно спасти, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место и зацепит трос, а затем доставит батискаф на поверхность, пишет Daily Mail. «Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся», — отмечается в материале.
Туристический аппарат «Титан», принадлежащий американской компании OceanGate Expeditions, пропал во время спуска к обломкам «Титаника» 18 июня (подробности читайте на «Фонтанке»). OceanGate Expeditions рекламировала 7-дневные экскурсии с погружением к «Титанику» по цене от 250 тысяч долларов. Известно, что перед погружением туристы «Титана» подписали документ с предупреждением о том, что приключение может привести к травме или смерти. На борту батискафа находятся основатель компании Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. По данным газеты Wall Street Journal, миссия была не только туристической, но и научной: экипаж собирался собрать образцы ДНК около обломков круизного лайнера. Научный интерес представляют бактерии в перифитоне (обрастании корпуса и обломках корабля) и животные, которые могут находиться в бентосе (донных отложениях).