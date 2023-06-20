Береговая охрана США: воздуха в батискафе «Титан» осталось на 40 часов

Воздух на пропавшем батискафе «Титан» закончится примерно в 13:30 мск в четверг, передаёт 20 июня РИА Новости со ссылкой на береговую охрану США.



Это при условии, что глубоководный аппарат не повреждён, сообщил представитель береговой охраны Джейми Фредерик.

Напомним, в батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения к месту гибели «Титаника» в воскресенье. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.

На борту батискафа в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.