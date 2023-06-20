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    Береговая охрана США: воздуха в батискафе «Титан» осталось на 40 часов

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    Воздух на пропавшем батискафе «Титан» закончится примерно в 13:30 мск в четверг, передаёт 20 июня РИА Новости со ссылкой на береговую охрану США.

    Это при условии, что глубоководный аппарат не повреждён, сообщил представитель береговой охраны Джейми Фредерик.

    Напомним, в батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения к месту гибели «Титаника» в воскресенье. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.

    На борту батискафа в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.

    Также на борту «Титана» пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии.

    Известно, что перед погружением туристы «Титана» подписали документ с предупреждением о том, что приключение опасное и может привести к травме или смерти.

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