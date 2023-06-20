Перед погружением туристы «Титана» подписали документ с предупреждением о смерти

Туристы с пропавшего батискафа «Титан» должны были подписать документ, в котором они отказываются от последствий нахождения на субмарине, не одобренной никакими регулирующими органами. Об этом 20 июня пишет британский таблоид Daily Mail.



«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, эмоциональным травмам или смерти», — сказано в документе компании OceanGate, которая доставляла туристов к затонувшему «Титанику».



По данным издания inews, на первой странице соглашения слово «смерть» употреблялось три раза.

