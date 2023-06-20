Перед погружением туристы «Титана» подписали документ с предупреждением о смерти

Туристы с пропавшего батискафа «Титан» должны были подписать документ, в котором они отказываются от последствий нахождения на субмарине, не одобренной никакими регулирующими органами. Об этом 20 июня пишет британский таблоид Daily Mail.
«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, эмоциональным травмам или смерти», — сказано в документе компании OceanGate, которая доставляла туристов к затонувшему «Титанику».
По данным издания inews, на первой странице соглашения слово «смерть» употреблялось три раза.
Ранее стало известно, что субмарина «Титан» компании OceanGate Expeditions перестала выходить на связь спустя 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня. Пять человек на борту спускались к затонувшему в Атлантическом океане «Титанику». Сообщалось, что воздуха хватит лишь на четверо суток (96 часов) — до четверга, 14:00 мск. В компании надеются за это время найти батискаф. Сколько стоит билет к «Титанику», кто находился на борту и с какими угрозами могут столкнуться члены экспедиции, — в материале «Фонтанки».