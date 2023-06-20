Воздуха осталось на два дня. Что известно о пропавшем на дне Атлантики батискафе «Титан»

19 июня в Атлантическом океане пропала подводная лодка, погружающая туристов к месту крушения «Титаника» на глубину 3800 м. Высказываются версии о том, что батискаф мог застрять в мусоре, который находится на глубине океана. Спустя 11 часов на связь вышел один из предполагаемых пассажиров и сообщил, что экипаж ждёт спасателей. Что известно о пропаже туристов — в материале «Фонтанки».

Путь «Титана» Журналисты CNN нашли архивную версию маршрута, которая больше не доступна на сайте OceanGate Expeditions, чтобы воссоздать маршрут «Титана».



День 1: Дайверы прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, встретились с командой экспедиции и сели на корабль «Полярный принц», который доставил их к месту крушения Титаника.

День 2: Корабль продолжил путь к месту погружения в северной части Атлантического океана. Руководитель экспедиции рассказал о безопасности и логистике погружений.



На третий день начался первый спуск, который занимает около двух часов. Судя по маршрутной карте «Титана», члены экипажа должны были помогать капитану «со связью и отслеживанием, делать заметки для научной группы о том, что происходит за пределами иллюминатора. Наконец, члены экипажа должны были собственными глазами увидеть «Титаник» и вернуться на поверхность.



На сайте OceanGate сообщается, что опыт погружений для путешествия к «Титанику» не нужен. Чтобы стать членом миссии, кандидатам должно быть не менее 18 лет на момент начала поездки, и они должны заплатить 250 000 долларов, пишет CNN. При этом кандидаты должны «быть в состоянии прожить на борту экспедиционного судна в течение недели» и «продемонстрировать базовую силу, равновесие и гибкость», говорится на сайте.

Именитые пассажиры Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Он является председателем частной авиастроительной компании Action Aviation. В компании сообщили, что Хардинг является одним из специалистов по миссии на пятиместном судне OceanGate Expeditions. Хардинг был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.



Пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд были названы SKY News двумя другими членами экипажа на батискафе. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии. Среди пропавших называются еще два пассажира — французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник» и руководил извлечением множества артефактов с места крушения, а также генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш.



Однако утром 20 июня Irish Sun сообщило, что ирландский исследователь Рори Голден написал в соцсетях, что он находится на «Титане», и что он в порядке. Он попросил не высказывать предположений о том, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это «очень нетактично». По его словам, вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.



«Наши возможности по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это ввиду», — написал Голден.

Судно «Титан» — это исследовательский подводный аппарат, который может перевозить максимум пять человек, обычно пилота, и четырех «специалистов миссии», среди которых могут быть археологи, морские биологи или любой, кто может позволить себе такой опыт в качестве туриста.

Сделанный из «титана и углеродного волокна с намотанной нитью», 6,7-метровый (22 фута) корабль весит 10 432 кг (23 000 фунтов), что эквивалентно примерно шести автомобилям среднего размера. Батискаф способен погружаться на глубину до 4000 метров, пишут в OceanGate. Смотровое окно Титана является «самым большим из всех глубоководных подводных аппаратов». Для связи батискаф использует спутниковую технологию Илона Маска Starlink. Неделей ранее OceanGate хвастались в соцсетях, что посреди океана они полагаются на связь Starlink, игнорируя при этом вышки сотовой связи.



В прошлом году основатель туроператора OceanGate Expeditions показал команде CBS внутреннюю часть подводного аппарата — места оказалось не больше, чем в минивэне. Стульев и сидений нет, пассажиры сидят на полу, скрестив ноги, разувшись перед входом.



Что могло пойти не так? Объединенный спасательно-координационный центр в канадском Галифаксе сообщил, что связь с судном была потеряна в 21:13 в воскресенье (5:13 мск в понедельник), примерно в 700 километрах к югу от Сент-Джонса в канадском Ньюфаундленде через час и 45 минут пути.



Эксперты, мнение которых приводит The Guardian, предлагают несколько наиболее вероятных сценариев. Во-первых, «Титан» мог запутаться в обломках «Титаника» или в мусоре. По словам отставного чиновника Королевских военно-морских сил Австралии и руководителя проекта по спасению подводных лодок Фрэнка Оуэна, связь была потеряна через 45 минут после начала спуска «Титана», что позволяет предположить, что экипаж мог находиться близко или на дне. Батискаф данного типа развивает максимальную скорость в три узла, но чем глубже он идет, тем медленнее. На случай застревания или сбоя связи «Титан» оснащен грузами, которые можно сбросить в экстренной ситуации, чтобы поднять его на поверхность. У «Титана» есть множество сигналов, освещения, отражателей и другого оборудования, которое он может использовать, оказавшись на поверхности, чтобы привлечь внимание.



Другая версия заключается в том, что в корпус батискафа дал течь, и в этом случае прогноз неблагоприятный, сказал Алистер Грейг, профессор морской инженерии в Университетском колледже Лондона. Если аппарат остается на морском дне Атлантики, то найти его среди обломков и мусора будет крайне тяжело, считает Грейг.

Одним из основных рисков является отключение электроэнергии, которое могло привести к потере связи, сказал Эрик Фузил, эксперт по подводным лодкам и доцент Университета Аделаиды. У некоторых подводных аппаратов есть второй источник энергии на случай, если основная электрическая система выйдет из строя, но неясно, были ли у «Титана» резервные источники питания, когда он пропал без вести.

Также рассматривается версия пожара, который мог образоваться в результате короткого замыкания. Пожар может не только повредить системы судна, но и создать токсичные пары в небольшом замкнутом пространстве, что представляет серьезную опасность для находящихся на борту.



Запас кислорода Дэвид Конкэннон, советник компании OceanGate, которая занималась отправкой и погружением судна с экипажем из пяти человек, подтвердил, что у аппарата был запас кислорода на 96 часов. Таким образом, его хватит до 12 часов дня по лондонскому времени (14 мск) в четверг.

Поисковые работы продолжаются. На борту находятся 5 человек, у них есть запас кислорода на 60 часов. Стоимость тура на человека составляла $250.000 (₽21 млн). Среди пассажиров — британский миллиардер Хэмиш Хардинг и ещё несколько крупных предпринимателей.

Поиски Сейчас поверхность Атлантики обыскивается американскими и канадскими самолетами. Также задействованы крупные корабли, однако поиски могут быть безрезультатными, поскольку нет точной информации, всплыл ли батискаф, или он все еще остается на глубине океана.



По словам Конкэннона, на поиски «Титана» пытаются доставить дистанционно управляемый аппарат, который может передавать данные со дна океана в режиме реального времени. Однако количество обломков “Титаника” мешают отличить мусор от самого «Титана». По крайней мере, у поисковых групп есть отправная точка; положение судна отслеживалось бы до момента потери контакта.

