Опередить смерть: у спасателей осталось меньше суток на поиски батискафа «Титан»

Третьи сутки подряд спасатели не могут найти туристический батискаф «Титан», который 18 июня в поисках затонувшего «Титаника» погрузился на дно Атлантического океана с 5 членами экипажа. Путешествие проходило в штатном режиме, однако спустя полтора часа с батискафом неожиданно пропала связь. Последние новости о страшном погружении — в материале «Фонтанки».

По информации телеканала Sky News, на борту «Титана» находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа — 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.

Последние заявления Батискаф не мог зацепиться за обломки «Титаника», считает руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. «Там опытный мой друг — Поль-Анри Наржеоле, мы знаем друг друга лет 30, наверное. Кто-то говорит, что там «зацеп». Этот пилот зацепиться ни за что не мог. У него на «Титаник» порядка 35 погружений. Это опытный пилот, и он таких глупостей сделать не мог», — заявил РИА Новости Анатолий Сагалевич. Сагалевич с сожалением предполагает, что на «Титане» произошла трагедия, и она связана с конструкцией аппарата.

Джеймс Кэмерон, который во время съемок «Титаника» в 1997 году совершал спуск вместе с Сагалевичем, уже выразил российскому исследователю свои соболезнования. «Он прислал свои соболезнования. Он знает о нашей дружбе с Полом. Говорит: «Твои друзья уходят один за одним», — поделился эксперт, уточнив, что Джеймс Кэмерон также придерживается худшего сценария событий. Ветеран глубоководных исследований Джо Макиннис, участник самой первой экспедиции по поиску места крушения «Титаника» в 1985 году, также заявил, что Поль-Анри Наржоле, один из пяти человек на борту подводной лодки, является «настоящим лидером» в кризисных ситуациях.

«Он был во всевозможных проблемных ситуациях, и он разрешил их… Он тот парень, которого вы хотите видеть рядом с собой в такой ситуации. Он расскажет членам экипажа, что нужно беречь силы, отдыхать, дышать как можно меньше и стараться сохранять спокойствие. Это самое главное», — сказал Макиннис CNN. Макиннис сказал, что три наиболее вероятных сценария ЧП на батискафе: пожар, разрушение корпуса и запутывание в обломках затонувшего корабля. Он добавил, что новости о том, что канадский самолет обнаружил стук, обнадеживают.

Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер настаивает на продолжении поисков, несмотря на неутешительные прогнозы экспертов: «Мы будем продолжать спасательную операцию до тех пор, пока у экипажа есть возможность выжить. К месту происшествия прибудут новые суда, чтобы присоединиться к нам». Действительный член Русского географического общества, путешественник, подводный исследователь Александр Ингилевич рассказал в беседе с RT, что у пассажиров пропавшего батискафа «Титан» могут развиться психологические проблемы.

«Что первое разовьётся у пассажиров этого батискафа — это проблемы психологического порядка. Мы не знаем, есть ли у них электричество, возможно, что и нет. Мы не знаем, на сколько этих батарей хватит. Представляете, в полной темноте, на этой глубине температура близка к нулю, скорее +1 °C примерно. Постоянно быть на этой глубине, в темноте... в любом случае они должны беречь электричество, конечно, это выдержать довольно сложно», — заявил Александр Ингилевич. Хронология событий В среду, 21 июня, агентство Reuters на основе данных из соцсетей и заявлений спасателей восстановило график путешествия и пассажиров «Титана».

Итак, экспедиция стартовала в пятницу, 17 июня: на судне «Полярный принц» 5 человек, включая пилота батискафа OceanGate Expeditions, отправились из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, к месту затопления «Титаника». В субботу британский миллиардер и искатель приключений Хэмиш Хардинг, один из тех, кто находился на борту батискафа, написал в своих соцсетях: «Из-за самой суровой зимы в Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией на «Титаник» в 2023 году. Окно погоды только что открылось, и завтра мы попытаемся совершить погружение».

В воскресенье в 08:00 по Гринвичу (11:00 мск) изначально планировалось начать спуск, согласно сообщению Хардинга в соцсетях. Однако Береговая охрана США уверяет, что на самом деле батискаф начал погружение позже — в 12:00 по Гринвичу (15:00 мск). В 13:45 по Гринвичу (16:45 мск), спустя 1 час 45 минут, связь между подводным аппаратом и «Полярным принцем» потеряна. В 19:00 по Гринвичу (22:00 мск) «Титан» уже должен был всплыть, но он так и не появился. В 21:40 по Гринвичу (00:40 мск) Береговая охрана получила сообщение о потерянном подводном аппарате с исследовательского судна «Полярный принц» примерно в 900 морских милях к востоку от Кейп-Код на побережье США.

В понедельник, 19 июня, американские и канадские корабли и самолеты начали поиски в этом районе, сообщило издание The Toronto Star. Спасатели сбросили гидроакустические буи, которые могут вести наблюдение на глубине почти 4 000 метров, заявлял контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер. Власти призвали помочь с поисками коммерческие суда.

Во вторник Франция заявила, что поможет с поиском, направив Atalante, корабль, оснащенный глубоководным водолазным судном, сообщило Agence France Press. Ожидается, что он прибудет поздно вечером в среду, 21 июня. Днем же спасатели услышали акустическую обратную связь. «Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить [технику], а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», — сказано в документах поисковой группы, пишет CNN.

В среду Береговая охрана США, ВМС США, береговая охрана Канады и OceanGate Expeditions создали единую команду для проведения поиска. И уже в 09:00 по мск Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет P-3 обнаружил подводные шумы. Однако источник шума до сих пор неизвестен — это могут быть сигналы SOS, которые появляются каждые полчаса. Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер, который возглавляет поиск «Титана», рассказал CBS News, что операция слишком сложная. Он добавил, что поиски будут продолжаться «до тех пор, пока есть возможность выжить» и что к месту происшествия прибудут новые суда, чтобы присоединиться к спасательной операции.