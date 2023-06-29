    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.62eur93.86

    Со дна океана подняли то, что может быть останками людей из батискафа «Титан»

    5821
    4 комментария

    Береговая охрана США подняла из Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и, предположительно, останки людей, погибших при его крушении.

    «Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — сообщила охрана (цитата по «Коммерсанту»).

    Обломки и то, что может быть человеческими останками, сначала подняли на борт судна Horizon Arctic, а затем доставили в порт Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

    Расследованием катастрофы занимается команда следователей из нескольких стран.

    Батискаф «Титан» направлялся к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана и пропал 18 июня. 23 июня объявили об обнаружении его обломков. Предположительно, корпус не выдержал давления на глубине. Британский эксперт Райан Рэмси назвал тогда две версии катастрофы: поломка люка или ошибка при проектировании. Версии читайте на «Фонтанке». 28 июня обломки подлодки начали поднимать на поверхность. На борту «Титана» находились пять человек: основатель компании OceanGate Стоктон Раш, пилотировавший батискаф, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТитанБатискаф ТитанПропал батискафТитаник
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 4

    Гость29 Июн 2023 в 09:03
    Всё ради науки.
    +0−0
    Гость29 Июн 2023 в 08:13
    Пресервы.
    +0−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close