Вице-спикер Заксобрания Петербурга обвинил управляющую компанию в подделке своей подписи

Вице-спикер петербургского Законодательного собрания и лидер парламентской фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что его подпись подделали в протоколе собрания собственников многоквартирного дома в Кировском районе. Он рассказал об этом 6 июля на своей странице «ВКонтакте».
«Это можно было бы воспринимать как анекдот, если бы на кону не стояли миллионы рублей, собираемые с петербуржцев», — написал Иткин.
По словам вице-спикера, речь идет о квартире его родителей, в которой у Иткина тоже есть доля. Домом управлял «Жилкомсервис
Иткин уточнил, что к нему поступило больше десятка обращений жителей с жалобами на фальсификацию протоколов собраний, а в районную администрацию — более 700. Вице-спикер обратился в прокуратуру с требованием провести проверку.