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    Вице-спикер Заксобрания Петербурга обвинил управляющую компанию в подделке своей подписи

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    Вице-спикер петербургского Законодательного собрания и лидер парламентской фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что его подпись подделали в протоколе собрания собственников многоквартирного дома в Кировском районе. Он рассказал об этом 6 июля на своей странице «ВКонтакте».

    «Это можно было бы воспринимать как анекдот, если бы на кону не стояли миллионы рублей, собираемые с петербуржцев», — написал Иткин.

    По словам вице-спикера, речь идет о квартире его родителей, в которой у Иткина тоже есть доля. Домом управлял «Жилкомсервис № 1 Кировского района» (в компании утверждают, что их лицензию продлили. — Прим. ред.). Вероятно, протокол, о котором говорит политик, касается присоединения компании к ООО «КДС».

    Иткин уточнил, что к нему поступило больше десятка обращений жителей с жалобами на фальсификацию протоколов собраний, а в районную администрацию — более 700. Вице-спикер обратился в прокуратуру с требованием провести проверку.

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    ЗакС ПетербургаИткинПодделка подписи
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