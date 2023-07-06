Вице-спикер Заксобрания Петербурга обвинил управляющую компанию в подделке своей подписи

Вице-спикер петербургского Законодательного собрания и лидер парламентской фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что его подпись подделали в протоколе собрания собственников многоквартирного дома в Кировском районе. Он рассказал об этом 6 июля на своей странице «ВКонтакте».



«Это можно было бы воспринимать как анекдот, если бы на кону не стояли миллионы рублей, собираемые с петербуржцев», — написал Иткин.