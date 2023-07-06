Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Они обсудят в ходе встречи ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает в четверг, 6 июля, издание БелТА.



Также белорусский лидер уверен, что руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не будут «мочить», передает белорусское госиздание.

«Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» где-то… Нет, этого не будет», — рассказал Лукашенко.



До этого белорусский лидер рассказал, что сейчас Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге.