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    Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Они обсудят в ходе встречи ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает в четверг, 6 июля, издание БелТА.

    Также белорусский лидер уверен, что руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не будут «мочить», передает белорусское госиздание.

    «Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» где-то… Нет, этого не будет», — рассказал Лукашенко.

    До этого белорусский лидер рассказал, что сейчас Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге.

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    Александр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвгений ПригожинЧВК Вагнер
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