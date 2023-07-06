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    На Обводном два «рыцаря» сошлись на бутылках в борьбе за пластик

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    За сутки сотрудники полиции Адмиралтейского района нашли мужчину, который с помощью бутылки отправил в больницу помощника печатника.

    О драке у дома 93 по набережной Обводного канала сообщили очевидцы 4 июля около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Наряд полиции на месте нашел лишь проигравшего в битве – 37-летнего местного жителя. Его увезли в Мариинскую больницу, где медики зафиксировали у пациента многочисленные травмы головы и порезы.

    На следующий день пострадавший нашел силы написать заявление в полицию о том, что на него напал неизвестный. Он бил его бутылкой по голове и телу, а потом забрал банковскую карту. С нее потом пытались списать денежные средства, но неудачно.

    Подозреваемого – 40-летнего ранее судимого жителя Волгограда задержали накануне около четырех дня на улице Якубовича.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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