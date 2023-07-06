На Обводном два «рыцаря» сошлись на бутылках в борьбе за пластик

За сутки сотрудники полиции Адмиралтейского района нашли мужчину, который с помощью бутылки отправил в больницу помощника печатника.



О драке у дома 93 по набережной Обводного канала сообщили очевидцы 4 июля около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. Наряд полиции на месте нашел лишь проигравшего в битве – 37-летнего местного жителя. Его увезли в Мариинскую больницу, где медики зафиксировали у пациента многочисленные травмы головы и порезы.



На следующий день пострадавший нашел силы написать заявление в полицию о том, что на него напал неизвестный. Он бил его бутылкой по голове и телу, а потом забрал банковскую карту. С нее потом пытались списать денежные средства, но неудачно.

