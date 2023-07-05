    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    759мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.55eur97.74

    Руководителей УФСИН Крыма задержали за взятки от предпринимательницы из Петербурга

    4381
    21 комментарий

    Трое руководящих сотрудников УФСИН по Республике Крым и Севастополю задержаны по подозрению в получении взятки от предпринимательницы из Петербурга. Об этом в среду, 5 июля, сообщает СК РФ.

    Речь идет о первом заместителе начальника УФСИН по региону, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителе начальника СИЗО-1. Им вменяют получение взяток в крупном размере по предварительному сговору. Петербургскую предпринимательницу подозревают в даче взяток должностным лицам. Ее тоже задержали.

    Как считает следствие, с 2022 года фирма из Санкт-Петербурга ежедневно доставляла посылки людям, которые содержатся в следственных изоляторах. Руководительница бизнеса организовала интернет-магазин для заключенных. Ведомство утверждает, что первый заместитель главы регионального УФСИН вместе с подчиненными оказывал покровительство фирме и дозволял провозить посылки без соответствующего досмотра.

    Первого заместителя главы УФСИН по Крыму и предпринимательницу задержали в Петербурге. Сейчас их этапируют в Симферополь, свою вину они признали. Также в Симферополе задержаны замначальника СИЗО-1 и и. о. начальника СИЗО-2.

    «В настоящее время устанавливаются иные участники преступной схемы и все обстоятельства совершенных коррупционных преступлений», — уточнили в ведомстве

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    УФСИНКрымПетербургВзятка
    ЛАЙК5
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    Гость05 Июл 2023 в 13:15
    Да, только лица в погонах (в т.ч. судьи, прокуроры) превратились в преступников, взяточников и воров. Видать честных не осталось.
    +0−0
    Александр Дементьев05 Июл 2023 в 13:11
    Зарабатывая сам, не забывай о других. Тему отдадут правильным людям.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close