Руководителей УФСИН Крыма задержали за взятки от предпринимательницы из Петербурга

Трое руководящих сотрудников УФСИН по Республике Крым и Севастополю задержаны по подозрению в получении взятки от предпринимательницы из Петербурга. Об этом в среду, 5 июля, сообщает СК РФ.



Речь идет о первом заместителе начальника УФСИН по региону, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителе начальника СИЗО-1. Им вменяют получение взяток в крупном размере по предварительному сговору. Петербургскую предпринимательницу подозревают в даче взяток должностным лицам. Ее тоже задержали.



Как считает следствие, с 2022 года фирма из Санкт-Петербурга ежедневно доставляла посылки людям, которые содержатся в следственных изоляторах. Руководительница бизнеса организовала интернет-магазин для заключенных. Ведомство утверждает, что первый заместитель главы регионального УФСИН вместе с подчиненными оказывал покровительство фирме и дозволял провозить посылки без соответствующего досмотра.