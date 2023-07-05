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    Рецидивист устроил шибари-шоу в квартире петербурженки в Купчино

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    9 комментариев

    Жертвой опасных связей стала жительница Фрунзенского района Петербурга. Она опрометчиво впустила в квартиру знакомого, питающего слабость к чужому добру.

    За помощью в полицию 39-летняя госслужащая со Стрельбищенской улицы обратилась накануне около пяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Парой часов ранее она оказалась связанной поясом от кимоно в собственной квартире на Стрельбищенской улице.

    По её словам, вязал и властвовал 38-летний знакомый. Загостившись, мужчина схватился за нож и угрозами с помощью её iPhone 13 обеспечил себе перевод в 203 тысячи рублей. Смартфон забрал тоже.

    Неизвестно, насколько опытен гость в вязании узлов, но его умение отнимать чужое неоднократно оценивал суд. Кроме краж и грабежа, его привлекали к ответственности за наркотики, в 2017 году вменяли убийство. Впрочем, последнее обвинение не устояло в суде — приговор вынесли за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Весь срок в колонии не отбыл — год назад его освободили на основании президентского указа о помиловании, судимость снята.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчину ищут.

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    Комментарии 9

    своих не бросаем05 Июл 2023 в 12:56
    привет от создателя передряги.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:27
    Знает же кого миловать!!!
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:09
    Где лига ставок? 😮
    +1−1
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