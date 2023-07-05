Рецидивист устроил шибари-шоу в квартире петербурженки в Купчино

Жертвой опасных связей стала жительница Фрунзенского района Петербурга. Она опрометчиво впустила в квартиру знакомого, питающего слабость к чужому добру.



За помощью в полицию 39-летняя госслужащая со Стрельбищенской улицы обратилась накануне около пяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Парой часов ранее она оказалась связанной поясом от кимоно в собственной квартире на Стрельбищенской улице.



По её словам, вязал и властвовал 38-летний знакомый. Загостившись, мужчина схватился за нож и угрозами с помощью её iPhone 13 обеспечил себе перевод в 203 тысячи рублей. Смартфон забрал тоже.

