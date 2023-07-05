Во время игры в футбол 15-летний екатеринбуржец погиб от удара током

В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током. Он играл в футбол во дворе дома, мяч перелетел за забор, мальчик побежал его доставать и, перелезая через железное заграждение у водомата, получил удар током в 380 вольт. Об этом 5 июля рассказывает E1.RU.



По словам очевидца, мальчика несколько минут трясло, один из друзей пытался вытащить его и тоже получил удар током. Скорую помощь вызвали сразу, медики приехали быстро, но ничего сделать уже было нельзя.

