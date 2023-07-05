Во время игры в футбол 15-летний екатеринбуржец погиб от удара током

В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током. Он играл в футбол во дворе дома, мяч перелетел за забор, мальчик побежал его доставать и, перелезая через железное заграждение у водомата, получил удар током в 380 вольт. Об этом 5 июля рассказывает E1.RU.
По словам очевидца, мальчика несколько минут трясло, один из друзей пытался вытащить его и тоже получил удар током. Скорую помощь вызвали сразу, медики приехали быстро, но ничего сделать уже было нельзя.
«Через час где-то приехала полиция, товарищи погибшего его родителям сразу позвонили. Мама пришла и кричала в истерике, она была в шоке просто», — рассказывает очевидец.
Предположительно мальчика ударил ток от железного забора, отделяющего частный дом от жилого комплекса. Этим летом компания «АкваЭнерджи» арендовала участок у хозяина дома, и меньше недели назад там поставили водомат, то есть установку по набору воды (без согласования с энергетиками). Его подключили к электричеству, и через несколько часов случилась трагедия. Вероятно, при подключении электрик допустил ошибку, и ток пошел по забору.
«По предварительным данным, пострадавший получил удар тока от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок», — рассказали в компании «Россети Урал — Екатеринбург».