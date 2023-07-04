Работы на коммуникациях ограничат проезд по Дальневосточному и набережной Фонтанки

С 5–6 июля работы на газопроводе и инженерных сетях изменят схемы движения в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Московском и Невском. Об этом 4 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



Для прокладки газопровода с 5 июля по 31 августа ограничат проезд по Заставской улице от Парковой улицы до Люботинского проспекта.

С 6 по 20 июля будет ограничено движение по набережной реки Фонтанки у Египетского моста. Там будут ремонтировать газопровод.

А с 6 по 15 июля из-за строительства инженерных сетей ограничат проезд по Дальневосточному проспекту на пересечении с улицей Еремеева. Работы будут вестись в крайней правой полосе в направлении улицы Коллонтай.