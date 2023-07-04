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    Работы на коммуникациях ограничат проезд по Дальневосточному и набережной Фонтанки

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    С 5–6 июля работы на газопроводе и инженерных сетях изменят схемы движения в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Московском и Невском. Об этом 4 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    Для прокладки газопровода с 5 июля по 31 августа ограничат проезд по Заставской улице от Парковой улицы до Люботинского проспекта.

    С 6 по 20 июля будет ограничено движение по набережной реки Фонтанки у Египетского моста. Там будут ремонтировать газопровод.

    А с 6 по 15 июля из-за строительства инженерных сетей ограничат проезд по Дальневосточному проспекту на пересечении с улицей Еремеева. Работы будут вестись в крайней правой полосе в направлении улицы Коллонтай.

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