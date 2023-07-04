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    Автобус-гармошка сгорел у остановки на Белградской улице

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    23 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Рейсовый автобус загорелся днем 4 июля во Фрунзенском районе Петербурга. С задней части огонь распространился на всю машину.

    В 15:52 в экстренные службы поступила информация о пожаре у дома 10, корпус 1, по Белградской улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Возле остановки на пересечении с улицей Турку загорелся автобус №12, рассказали «Фонтанке» читатели. На видео с места пожара видно, что сначала горела задняя часть автобуса, но вскоре пламя охватило его полностью.

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    Ликвидировали пожар в 16:06. Автобус выгорел полностью, добавляют в МЧС.

    В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что в пожаре никто не пострадал. «Водитель действовал по инструкции, на место была вызвана бригада МЧС», — добавили на предприятии.

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    Комментарии 23

    Kostiks04 Июл 2023 в 17:34
    Пора бы от производителя комментарий запросить. Ибо далеко не первый раз.По хорошему, уже должны были найти дефект, устранить, а работающие на линиях под отзывную компанию, также под устранение.
    +0−0
    chip104 Июл 2023 в 17:30
    Второй автобус за несколько дней... Смольный купил самые недорогие автобусы, без ненужных защит топливных систем ДВС?
    +0−0
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