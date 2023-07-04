Автобус-гармошка сгорел у остановки на Белградской улице

читатель «Фонтанки»
Рейсовый автобус загорелся днем 4 июля во Фрунзенском районе Петербурга. С задней части огонь распространился на всю машину.
В 15:52 в экстренные службы поступила информация о пожаре у дома 10, корпус 1, по Белградской улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Возле остановки на пересечении с улицей Турку загорелся автобус №12, рассказали «Фонтанке» читатели. На видео с места пожара видно, что сначала горела задняя часть автобуса, но вскоре пламя охватило его полностью.
Ликвидировали пожар в 16:06. Автобус выгорел полностью, добавляют в МЧС.
В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что в пожаре никто не пострадал. «Водитель действовал по инструкции, на место была вызвана бригада МЧС», — добавили на предприятии.