Петербургского предпринимателя задержали за поджог BMW курьера в Выборге

Полиция Выборгского района Ленобласти задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля, произошедшего в конце июня в Выборге. Им оказался бизнесмен из Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в 1:20 4 июля на Ленинградском проспекте в Выборге сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Пушкина, гендиректора фирмы, которая занимается оптовой торговлей. Мужчину подозревают в поджоге автомобиля BMW 5-й серии, принадлежащего 31-летнему курьеру.