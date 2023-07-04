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    Петербургского предпринимателя задержали за поджог BMW курьера в Выборге

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    2 комментария

    Полиция Выборгского района Ленобласти задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля, произошедшего в конце июня в Выборге. Им оказался бизнесмен из Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке», в 1:20 4 июля на Ленинградском проспекте в Выборге сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Пушкина, гендиректора фирмы, которая занимается оптовой торговлей. Мужчину подозревают в поджоге автомобиля BMW 5-й серии, принадлежащего 31-летнему курьеру.

    Поджог произошел около 23 часов 23 июня на Безмятежной улице в Выборге. Ущерб от него составил 220 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Задержанного ночью подозреваемого отправили в изолятор.

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    Комментарии 2

    Kot Piter04 Июл 2023 в 13:06
    Это был наркокурьер? 🤔
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