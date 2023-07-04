Маленький мальчик упал со стула в Петербурге, но в больницу попал только через сутки

Мальчик-иностранец попал в больницу за месяц до своего второго для рождения. За ним не уследила соседка.



Скорую в квартиру на Оборонной улице вызвали 2 июня около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля . С тяжелыми травмами головы и внутренних органов пострадавшего увезли в детскую больницу № 2 . Его состояние оценивается как тяжелое.

