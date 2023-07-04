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    Маленький мальчик упал со стула в Петербурге, но в больницу попал только через сутки

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    3 комментария

    Мальчик-иностранец попал в больницу за месяц до своего второго для рождения. За ним не уследила соседка.

    Скорую в квартиру на Оборонной улице вызвали 2 июня около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. С тяжелыми травмами головы и внутренних органов пострадавшего увезли в детскую больницу № 2. Его состояние оценивается как тяжелое.

    По предварительной информации, 1 июня ребенок оставался под присмотром соседки, пока его мама, 30-летняя гражданка Киргизии, была на работе. Мальчик забрался на компьютерный стул и упал с него.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 3

    Гость04 Июл 2023 в 09:56
    Маленький мальчик со стула упал..поэты есть продолжить?)
    +0−0
    28021092204 Июл 2023 в 09:20
    мальчик должен быть в киргизии.
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