Маленький мальчик упал со стула в Петербурге, но в больницу попал только через сутки

Мальчик-иностранец попал в больницу за месяц до своего второго для рождения. За ним не уследила соседка.
Скорую в квартиру на Оборонной улице вызвали
По предварительной информации,
Проводится проверка.
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Мальчик-иностранец попал в больницу за месяц до своего второго для рождения. За ним не уследила соседка.
Скорую в квартиру на Оборонной улице вызвали
По предварительной информации,
Проводится проверка.
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