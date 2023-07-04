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    В СПбГУ подтвердили, что заменят памятник универсанту на скульптуру министра Уварова

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    В Санкт-Петербургском государственном университете определились с местом для памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе вуза 3 июля.

    В университете подчеркнули, что место возле главного входа выбрано по итогам коллегии почетных профессоров 21 июня. «На этой же линии в створе Университетской набережной уже располагается памятник Михаилу Ломоносову, выпускнику и ректору Университета (1758–1765). Теперь с ним будет соседствовать памятник министру народного просвещения, а в конце Менделеевской линии, как предложили почетные профессора СПбГУ, можно установить памятник Дмитрию Менделееву, выпускнику и профессору Университета (1865–1890)», — рассказали в пресс-службе.

    Памятник универсанту — скульптуру «Крылатый гений» — перенесут во двор здания Двенадцати коллегий.

    Граф Уваров, напоминают в пресс-службе, стал инициатором преобразования в 1819 году главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет.

    Народное воспитание, по версии Уварова, «должно совершаться в соединённом духе Православия, Самодержавия и Народности».

    Ранее «Фонтанка» писала, что не все сотрудники вуза оказались довольны такой заменой. Памятник универсанту уже стал символом СПбГУ, а студенты перед экзаменами ходили тереть «Гению» пятку, отмечали собеседники.

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