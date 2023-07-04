В СПбГУ подтвердили, что заменят памятник универсанту на скульптуру министра Уварова

В Санкт-Петербургском государственном университете определились с местом для памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе вуза 3 июля.



В университете подчеркнули, что место возле главного входа выбрано по итогам коллегии почетных профессоров 21 июня. «На этой же линии в створе Университетской набережной уже располагается памятник Михаилу Ломоносову, выпускнику и ректору Университета (1758–1765). Теперь с ним будет соседствовать памятник министру народного просвещения, а в конце Менделеевской линии, как предложили почетные профессора СПбГУ, можно установить памятник Дмитрию Менделееву, выпускнику и профессору Университета (1865–1890)», — рассказали в пресс-службе.