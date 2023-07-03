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    Кроссовер выкинул легковую на газон со светофором на капоте на перекрестке Космонавтов и Звездной

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    читатель «Фонтанки»

    Два автомобиля не разъехались на перекрестке в Московском районе Петербурга днем 3 июля. Жертвой ДТП пал светофор.

    На пересечении Звездной улицы и проспекта Космонавтов столкнулись кроссовер Suzuki и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, сообщают «Фонтанке» читатели. От удара «Лансер» вылетел с проезжей части на газон, по пути снеся столб со светофором, который так и остался лежать на машине.

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    Пострадавших в ДТП нет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Яндекс.Пробок», на Звездной улице наблюдается небольшой затор у перекрестка, но в целом движение там достаточно свободное.

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