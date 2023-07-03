«Серебряному киту» ищут стоянку. Плавучий ресторан хотят отбуксировать из Петербурга

О плавучем ресторане «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны заговорили вновь после долгих лет, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался.



После случившегося дебаркадер не раз проверяли. Загрязнения вод выявлено не было, поэтому возбуждать уголовное дело по соответствующей статье не стали. В мае специалисты обследовали дебаркадер еще раз и пришли к выводу, что он представляет собой угрозу. Во-первых, участок набережной Невы, где сейчас размещено судно, находится в неудовлетворительном состоянии. Если «Кит» опрокинется, набережная может получить повреждения. Во-вторых, он угрожает безопасности судоходства.



Компании-собственнику было предложено обследовать подводную часть объекта и рассмотреть возможность его транспортировки к месту ремонта или утилизации, но сделано этого не было. Фирма начала подготовительные работы после получения представления об устранении нарушений от прокуратуры.



В июне Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении «Фарсэй» поднять объект, освободить от него акваторию Невы и запретить использовать участок набережной. Параллельно комитет по природопользованию пытается расторгнуть с компанией договор водопользования, но пока сделать это не удалось из-за юридических обстоятельств.



Северо-Западная транспортная прокуратура проинформировала о сложившейся ситуации губернатора Петербурга и предложила ему поручить комитетам по природопользованию и развитию транспортной инфраструктуры поднять и перегнать дебаркадер силами подведомственных им учреждений — «ПИЛАРН» и «Мостотрест».



В минувшие выходные у ресторана заметили работу плавучего подъемного крана, прокуратура подтвердила, что начались работы по подъему.