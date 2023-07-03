Собственник намерен отбуксировать утонувший плавучий ресторан «Серебряный кит» из Петербурга в другой регион. Но он может и не доплыть.
О планах владельца судна 3 июля рассказал журналистам петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко. «Стоянка будет согласовываться отдельно, — сообщил он. — Судно предназначено для транспортировки в другой регион. Если позволят характеристики, это будет сделано, если нет — будет демонтировано. Такое решение принято собственником».
Ранее стало известно, что в отношении неустановленных лиц из компании «Фарсэй» — владельца ресторана — возбуждено уголовное дело по нарушению правил охраны окружающей среды. Проверка показала, что с сентября 2022 года «Серебряный кит» у набережной проспекта Обуховской Обороны эксплуатировали незаконно. В конце марта судно дало крен и частично затонуло. По подсчетам прокуратуры, устранение вреда водным ресурсам может потянуть на 300 млн рублей. Подробнее об истории ресторана читайте здесь.
«Серебряному киту» ищут стоянку. Плавучий ресторан хотят отбуксировать из Петербурга
Собственник намерен отбуксировать утонувший плавучий ресторан «Серебряный кит» из Петербурга в другой регион. Но он может и не доплыть.
О плавучем ресторане «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны заговорили вновь после долгих лет, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался.
После случившегося дебаркадер не раз проверяли. Загрязнения вод выявлено не было, поэтому возбуждать уголовное дело по соответствующей статье не стали. В мае специалисты обследовали дебаркадер еще раз и пришли к выводу, что он представляет собой угрозу. Во-первых, участок набережной Невы, где сейчас размещено судно, находится в неудовлетворительном состоянии. Если «Кит» опрокинется, набережная может получить повреждения. Во-вторых, он угрожает безопасности судоходства.
Компании-собственнику было предложено обследовать подводную часть объекта и рассмотреть возможность его транспортировки к месту ремонта или утилизации, но сделано этого не было. Фирма начала подготовительные работы после получения представления об устранении нарушений от прокуратуры.
В июне Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении «Фарсэй» поднять объект, освободить от него акваторию Невы и запретить использовать участок набережной. Параллельно комитет по природопользованию пытается расторгнуть с компанией договор водопользования, но пока сделать это не удалось из-за юридических обстоятельств.
Северо-Западная транспортная прокуратура проинформировала о сложившейся ситуации губернатора Петербурга и предложила ему поручить комитетам по природопользованию и развитию транспортной инфраструктуры поднять и перегнать дебаркадер силами подведомственных им учреждений — «ПИЛАРН» и «Мостотрест».
В минувшие выходные у ресторана заметили работу плавучего подъемного крана, прокуратура подтвердила, что начались работы по подъему.