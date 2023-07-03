«Первый класс» перекроет проезд вдоль Марсова поля и запретит стоянку в центре Петербурга

Съемки сериала «Первый класс» на один день изменят схему движения в центре Петербурга. На одной улице в течение дня будет перекрыто движение, на нескольких — запретят парковаться.

Во вторник, 4 июля, с полуночи до 16 часов будет запрещена остановка транспорта в проезде вдоль Марсова поля и на набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до набережной Лебяжьей канавки, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.