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    «Первый класс» перекроет проезд вдоль Марсова поля и запретит стоянку в центре Петербурга

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    Съемки сериала «Первый класс» на один день изменят схему движения в центре Петербурга. На одной улице в течение дня будет перекрыто движение, на нескольких — запретят парковаться.

    Во вторник, 4 июля, с полуночи до 16 часов будет запрещена остановка транспорта в проезде вдоль Марсова поля и на набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до набережной Лебяжьей канавки, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    А с 5:00 до 16:00 движение по проезду вдоль Марсова поля будет перекрыто.

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