Глава комитета Госдумы по обороне: из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации новой волны мобилизации не будет

Из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не будет проводиться новая волна мобилизации. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.



«Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт», — сказал он (цитата по ТАСС).



Необходимости в ней «сегодня и в ближайшем будущем нет», уточнил глава комитета Госдумы. По словам парламентария, угроза для снижения боевого потенциала тоже отсутствует.