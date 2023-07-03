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    Мобилизация

    Глава комитета Госдумы по обороне: из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации новой волны мобилизации не будет

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    38 комментариев

    Из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не будет проводиться новая волна мобилизации. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

    «Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Необходимости в ней «сегодня и в ближайшем будущем нет», уточнил глава комитета Госдумы. По словам парламентария, угроза для снижения боевого потенциала тоже отсутствует.

    «На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК «Вагнер» не было», — уточнил Картаполов.

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    МобилизацияЧВК ВагнерАндрей Картаполов
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    Комментарии 38

    VKuser36010352103 Июл 2023 в 10:49
    Чувствую его слова нужно понимать по другому. Достаточно вспомнить кучу лжи Кремля в предыдущие годы 🤦‍♂️
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:30
    соврет - не дорого возьмет, там других не держат
    +0−0
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