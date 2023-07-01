День ДТП с детьми. Трёхлетка уехал в больницу из своего тихого двора, младенец — с «Нарвы»

Пятница, 30 июня, оказалась необычно богата на серьёзные ДТП с детьми в Петербурге и Ленинградской области. Самый младший — младенец, старшему 17 лет, сообщает 1 июля пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
В 17:34 во дворе дома 26 по проспекту Наставников 47-летний водитель «Шкоды Кодиака» сбил 3-летнего мальчика, который шёл с отцом. Ребёнок в состоянии средней тяжести госпитализирован.
В 14:56 на 78-м километре автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово (Лодейнопольский район) 23-летний водитель «Рено Логана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась. 5-летняя пассажирка попала в больницу в состоянии средней тяжести.
В 17:20 на 50-м километре автодороги А-180 «Нарва» 41-летний водитель «КИА Сид» тоже опрокинул машину в кювет. В состоянии средней тяжести госпитализированы 42-летняя пассажирка автомобиля и ее полугодовалый сын.
О ДТП в Лисьем Носу и Приозерске «Фонтанка» уже писала. В одном случае юного лихача с подружкой на мотороллере сбил кроссовер, пострадали и сам 17-летний водитель без прав, и его 18-летняя пассажирка. Во втором 15-летний парень на питбайке наехал на 8-летнюю девочку, она в больнице. Двое юношей, но уже совершеннолетних, были сбиты в Колпино незадолго до полуночи. Один погиб, другой в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан, он был пьян. Подробности и видео — на «Фонтанке».