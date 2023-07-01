День ДТП с детьми. Трёхлетка уехал в больницу из своего тихого двора, младенец — с «Нарвы»

Пятница, 30 июня, оказалась необычно богата на серьёзные ДТП с детьми в Петербурге и Ленинградской области. Самый младший — младенец, старшему 17 лет, сообщает 1 июля пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



В 17:34 во дворе дома 26 по проспекту Наставников 47-летний водитель «Шкоды Кодиака» сбил 3-летнего мальчика, который шёл с отцом. Ребёнок в состоянии средней тяжести госпитализирован.



В 14:56 на 78-м километре автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово (Лодейнопольский район) 23-летний водитель «Рено Логана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась. 5-летняя пассажирка попала в больницу в состоянии средней тяжести.

