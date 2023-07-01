Юного лихача с подружкой на мотороллере сбил кроссовер в Лисьем Носу

Поворот налево стоил каникул двум молодым людям, которые катались на мотороллере в Лисьем Носу в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД 1 июля, столкновение произошло 29 июня около одиннадцати вечера у дома 5 по Кольцевой улице. По предварительной информации, автомобиль «Митсубиши Аутлендер», за рулем которого находился 55-летний мужчина, поворачивал налево и врезался в следовавший ему навстречу мотороллер «Стелс Вортекс». За рулем двухколесного транспортного средства был 17-летний парень без водительских прав.
Он, а также его 18-летняя пассажирка попали в больницу в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.