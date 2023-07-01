Испорченные каникулы. Нетрезвый школьник на питбайке сбил в Приозерске девочку

Девочку, переходившую дорогу по переходу в Приозерске, сбил нетрезвый старшеклассник.



Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 1 июля, ДТП произошло 30 июня около 16:30 у дома 25 по улице Калинина. По предварительной информации, 15-летний местный житель, будучи навеселе, сел на питбайк. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода он наехал на 8-летнюю девочку.



Пострадавшую увезли в больницу. Её состояние врачи оценивают как средней тяжести. Водителю провели медосвидетельствование. Оно показало наличие в крови водителя 0,580 мг/л алкоголя. Проводится проверка.

