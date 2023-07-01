Пожар в ресторане на Васильевском: эвакуированы более 20 человек, госпитализирован ребёнок

Первыми посетителями ресторана 9-й линии Васильевского острова в Петербурге стали сотрудники МЧС.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, вызов из дома 30 поступил в дежурную службу 1 июля в 8:46. На место отправились пять расчетов. В здании горела обстановка в помещении ресторана и в межэтажных перекрытиях на площади 25 квадратных метров.
Из-за опасности распространения в 10:02 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 «бис». На время тушения из здания эвакуировали 22 человека. Ребенка, надышавшегося дымом, увезли в больницу, чтобы внимательно осмотреть.