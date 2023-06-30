31 июля — круглый стол «Зеленое строительство. Становятся ли дома более экологичными?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Прошло полгода с начала его действия нового ГОСТА — работает ли он? Кто проводит оценку по этим критериям? Какие еще примеры экологической сертификации действуют в России?
- Какие параметры «экологичности» жилья вы считаете самыми важными? С какими аспектами возникают сложности при реализации?
- Энергоэффективность современных новостроек — как ее достичь? Готовы ли люди экономить энергоресурсы?
- Важно ли покупателям то, насколько экологичен их дом? Что они под этим подразумевают? На что направлен их запрос?
- Влияет ли появление дополнительных экологичных составляющих на цену квадратного метра? Готовы ли покупатели доплачивать за экологичность?
- Перспективы увеличения числа «зеленых» домов.
С 1 ноября 2022 года в России вступил в силу ГОСТ Р, определяющий параметры «зеленого» строительства в России. И дело не только в том, сколько деревьев посажено на территории жилого комплекса — в рамках стандарта оцениваются десять больших категорий: от архитектуры и планировки участка до энергоэффективности и инноваций. Всего в стандарте 81 критерий — 37 обязательных и 44 добровольных. Предполагается, что чем выше рейтинг у дома, тем комфортнее и безопаснее в нем жить. Так ли это на самом деле, нужен ли такой ГОСТ застройщикам и покупателям — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются: застройщики, экологи, производители строительных материалов, энергоэффективных приборов и т.п.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 31 июля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru