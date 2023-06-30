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    31 июля — круглый стол «Зеленое строительство. Становятся ли дома более экологичными?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Прошло полгода с начала его действия нового ГОСТА — работает ли он? Кто проводит оценку по этим критериям? Какие еще примеры экологической сертификации действуют в России?
    • Какие параметры «экологичности» жилья вы считаете самыми важными? С какими аспектами возникают сложности при реализации?
    • Энергоэффективность современных новостроек — как ее достичь? Готовы ли люди экономить энергоресурсы?
    • Важно ли покупателям то, насколько экологичен их дом? Что они под этим подразумевают? На что направлен их запрос?
    • Влияет ли появление дополнительных экологичных составляющих на цену квадратного метра? Готовы ли покупатели доплачивать за экологичность?
    • Перспективы увеличения числа «зеленых» домов.

    С 1 ноября 2022 года в России вступил в силу ГОСТ Р, определяющий параметры «зеленого» строительства в России. И дело не только в том, сколько деревьев посажено на территории жилого комплекса — в рамках стандарта оцениваются десять больших категорий: от архитектуры и планировки участка до энергоэффективности и инноваций. Всего в стандарте 81 критерий — 37 обязательных и 44 добровольных. Предполагается, что чем выше рейтинг у дома, тем комфортнее и безопаснее в нем жить. Так ли это на самом деле, нужен ли такой ГОСТ застройщикам и покупателям — обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются: застройщики, экологи, производители строительных материалов, энергоэффективных приборов и т.п.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 31 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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