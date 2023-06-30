31 июля — круглый стол «Зеленое строительство. Становятся ли дома более экологичными?»

С 1 ноября 2022 года в России вступил в силу ГОСТ Р, определяющий параметры «зеленого» строительства в России. И дело не только в том, сколько деревьев посажено на территории жилого комплекса — в рамках стандарта оцениваются десять больших категорий: от архитектуры и планировки участка до энергоэффективности и инноваций. Всего в стандарте 81 критерий — 37 обязательных и 44 добровольных. Предполагается, что чем выше рейтинг у дома, тем комфортнее и безопаснее в нем жить. Так ли это на самом деле, нужен ли такой ГОСТ застройщикам и покупателям — обсудим на круглом столе.

