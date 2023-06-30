Погода начинает в Петербурге «западный» процесс: ливни с грозами уже дошли до города

читатель «Фонтанки»
Северные и восточные районы Петербурга днем 30 июня уже прочувствовали на себе изменения погоды. Ливни и грозы движутся на юг, а читатели «Фонтанки» делятся видео с громом и молниями.
На севере Петербурга уже два часа идет активное развитие облачности, отмечает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Восточный циклон заканчивает влиять на Ленинградскую область, и начинается «западный» процесс: ветер сменится на западные потоки, которые принесут циклоны с запада, много облачности и кратковременные дожди.
читатель «Фонтанки»
В выходные Петербург и область ждут понижение температуры и много осадков. Ливни и грозы будут идти по большей части днем. Температура воздуха ночью будет еще высокой — до +11…+16 градусов, а днем постепенно снизится до +22…+24 градусов. Понедельник же в Петербурге обещает быть самым неприятным: усилится юго-западный, западный ветер, порывы его будут достигать 15 м/с. Воздух остынет до +20 градусов, и дождь никуда не денется.
читатель «Фонтанки»