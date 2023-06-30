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    Лавров — о мятеже Пригожина: Это не более чем передряга

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    Россия всегда выходила более сильной из «передряг». Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о мятеже ЧВК «Вагнер».

    По его словам, Россия не должна никому ничего объяснять. А если у кого-то на Западе есть сомнения, то это их проблемы. Тем более что у Москвы тоже есть сомнения в «адекватности многих западных руководителей», которые признают, что их избиратели «страдают», но продолжают свою политику ради «украинской победы».

    «Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал Лавров.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа, а часть бойцов пошла в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

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