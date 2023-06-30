Лавров — о мятеже Пригожина: Это не более чем передряга

Россия всегда выходила более сильной из «передряг». Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о мятеже ЧВК «Вагнер».



По его словам, Россия не должна никому ничего объяснять. А если у кого-то на Западе есть сомнения, то это их проблемы. Тем более что у Москвы тоже есть сомнения в «адекватности многих западных руководителей», которые признают, что их избиратели «страдают», но продолжают свою политику ради «украинской победы».



«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал Лавров.

