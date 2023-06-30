Центр перекроют для празднования 220-летия пожарной охраны в Петербурге

Днем 30 июня в центре Петербурга на время перекроют ряд улиц, включая участок Невского проспекта. А часть ограничений действует уже с полуночи.



В связи с проведением мероприятия в честь 220-летия со дня образования пожарной охраны Санкт‑Петербурга с 13:40 до 14:00 будет перекрыто движение по Дворцовой набережной в направлении от Суворовской площади к Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцового проезда, Дворцовым проезду и мосту, а также Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда.