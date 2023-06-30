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    Центр перекроют для празднования 220-летия пожарной охраны в Петербурге

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    Днем 30 июня в центре Петербурга на время перекроют ряд улиц, включая участок Невского проспекта. А часть ограничений действует уже с полуночи.

    В связи с проведением мероприятия в честь 220-летия со дня образования пожарной охраны Санкт‑Петербурга с 13:40 до 14:00 будет перекрыто движение по Дворцовой набережной в направлении от Суворовской площади к Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцового проезда, Дворцовым проезду и мосту, а также Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда.

    До конца дня перекрыты также Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади и проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. На участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка до 23:59 введен запрет остановки.

    В связи с перекрытиями автобусы № 7, 10, 24 и 191, а также троллейбусы № 1, 7, 10, 11 и 17 будут следовать по своим трассам с краткосрочными приостановками движения, сообщает «Организатор перевозок».

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