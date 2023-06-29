У причала Летнего сада ночью перевернулся катер. На борту были трое, но остались сухими

Не по плану пошла ночная прогулка на катере по Неве — суденышко перевернулось у причала Летнего сада. Транспортная прокуратура уже организовала проверку.
Об инциденте стало известно около двух часов ночи 29 июня, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО. Водитель заметил, что в катер стала заливаться вода, и подошел к причалу. Он и двое пассажиров успели выйти на причал — и вовремя: проходившее мимо судно подняло волну, она захлестнула катер, и он перевернулся.
Никто не пострадал. Транспортные полицейские помогли пришвартовать катер.