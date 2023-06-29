В Петербурге разоблачили интернет-магазин, который ничего не продавал, но заработал 7 миллионов

В Петербурге завершили предварительное расследование дела об интернет-магазине, клиенты которого отдавали деньги, но товар не получали. Таким образом 308 человек отдали в целом около 7 миллионов рублей.

Петербуржца и его сожительницу, а также жителя Уфы обвиняют в мошенничестве под видом интернет-торговли, сообщает 29 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Следствие полагает, что организованная группа «работала» с декабря 2020-го по апрель 2021 года. Фигуранты якобы создавали копии известных сайтов по продаже электроники и бытовой техники, причем заметно дешевле рыночной цены. Правда, условием сделки была полная предоплата, которую полагалось перевести на карту частного лица — реквизиты были указаны на сайте. Получив деньги, «продавцы» пропадали со связи.

По предварительным данным, петербуржцы искали людей, оформлявших на свое имя банковские карты, а фигурант из Уфы направлял эти данные для публикации на сайтах аферистов. Потом деньги переводили на другие счета и обналичивали.



При обысках у фигурантов изъяли в том числе банковские карты и средства связи. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Красносельский райсуд.

