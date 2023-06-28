В Белом доме объяснили, что с лицом у Байдена

Как передает 28 июня агентство Bloomberg, в понедельник и в среду американцы заметили на лице президента Джо Байдена странные отметины. Было похоже на следы от каких-то ремней.

Сегодня представители Белого дома внесли ясность — у Байдена ночное апноэ (нарушение дыхания во сне). Президент США вынужден спать, надев на лицо специальный аппарат «СИПАП». Он подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением.



Уточняется, что нарушение дыхания у Байдена с 2008 года.



«Прошлой ночью он использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией», — цитируют СМИ представителя президентской администрации.

