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    В Белом доме объяснили, что с лицом у Байдена

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    23 комментария

    Как передает 28 июня агентство Bloomberg, в понедельник и в среду американцы заметили на лице президента Джо Байдена странные отметины. Было похоже на следы от каких-то ремней.

    Сегодня представители Белого дома внесли ясность — у Байдена ночное апноэ (нарушение дыхания во сне). Президент США вынужден спать, надев на лицо специальный аппарат «СИПАП». Он подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением.

    Уточняется, что нарушение дыхания у Байдена с 2008 года.

    «Прошлой ночью он использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией», — цитируют СМИ представителя президентской администрации.

    Как отмечает Bloomberg, в Белом доме подчеркнули, что «использование аппарата не связано с новым заболеванием или условиями окружающей среды». Впрочем, агентство указывает на очевидный факт, что использовать аппарат Джо Байден начал совсем недавно.

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    Джо БайденЛицо
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 23

    Гость29 Июн 2023 в 00:19
    Где Суровикин?
    +0−0
    Гость29 Июн 2023 в 00:15
    Ему пора уже отдыхать...
    +0−1
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