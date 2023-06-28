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    «Александр, вернувшийся с СВО» позвонил в петербургский ТРК и пригрозил взрывчаткой

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    Анонимные минеры примерили на себя роль участников спецоперации. Вечером 28 июня некто Александр позвонил в один из ТРК Приморского района с номера, зарегистрированного на Бермудских островах.

    «Здравствуйте, меня зовут Александр и недавно я вернулся с СВО. У меня с собой очень много взрывчатых веществ, оружия и самих взрывчаток, одна из которых находится у вас на территории вашего торгового центра», — четко проговорил шантажист измененным голосом.

    Запись звонка

    предоставлено Фонтанке

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    Он упомянул о двух килограммах тротила в самом ТРК и о трехкилограммовой гексогеновой бомбе на парковке. Диспетчер, выслушав это, позвала коллегу. Та вести переговоры с телефонным террористом не стала, заявила, что приняла и зафиксировала информацию, после чего попрощалась и повесила трубку. Сейчас в ТРК проводится проверка, пока без эвакуации.

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