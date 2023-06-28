«Александр, вернувшийся с СВО» позвонил в петербургский ТРК и пригрозил взрывчаткой

Анонимные минеры примерили на себя роль участников спецоперации. Вечером 28 июня некто Александр позвонил в один из ТРК Приморского района с номера, зарегистрированного на Бермудских островах.



«Здравствуйте, меня зовут Александр и недавно я вернулся с СВО. У меня с собой очень много взрывчатых веществ, оружия и самих взрывчаток, одна из которых находится у вас на территории вашего торгового центра», — четко проговорил шантажист измененным голосом.