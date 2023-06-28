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    Мы не сдали город. Беглов в ЗакСе рассказал о главных результатах

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    Губернатор 28 июня в Мариинском дворце во время подписания плана законопроектной работы парламента и правительства на 2023–2024 год рассказал, что город удалось защитить, сообщает пресс-служба ЗакСа.

    «Нам с вами удалось самое главное — мы не сдали город, сумели его защитить. В Петербурге — устойчивая политическая обстановка и стабильное экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг, и те трудные дни, которые пришлось нам пережить, ещё раз показывают, что наша совместная деятельность направлена именно на устойчивость и развитие города, на поддержку президента. Мы с этим справились», — заявил Беглов.

    Он добавил, что «если бы этого не было, то грязный бизнес бы занял все основные отрасли нашего городского хозяйства» и «была бы совершенно другая ситуация». Градоначальник отметил, что в этом случае также не было бы и бюджета в размере 1,163 трлн рублей.

    «Мы находились в условиях серьёзного экономического давления, определённые обязательства накладывало проведение СВО. Все решения принимались быстро, оперативно, но самое главное — мы не остановили развитие нашего города», — рассказал во время церемонии председатель парламента Александр Бельский.

    Законодательное собрание Петербурга уйдет на каникулы до 7 сентября.

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    Александр БегловГубернатор Александр БегловЗаконодательное собрание Петербурга
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