Мы не сдали город. Беглов в ЗакСе рассказал о главных результатах

Губернатор 28 июня в Мариинском дворце во время подписания плана законопроектной работы парламента и правительства на 2023–2024 год рассказал, что город удалось защитить, сообщает пресс-служба ЗакСа.
«Нам с вами удалось самое главное — мы не сдали город, сумели его защитить. В Петербурге — устойчивая политическая обстановка и стабильное экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг, и те трудные дни, которые пришлось нам пережить, ещё раз показывают, что наша совместная деятельность направлена именно на устойчивость и развитие города, на поддержку президента. Мы с этим справились», — заявил Беглов.
Он добавил, что «если бы этого не было, то грязный бизнес бы занял все основные отрасли нашего городского хозяйства» и «была бы совершенно другая ситуация». Градоначальник отметил, что в этом случае также не было бы и бюджета в размере 1,163 трлн рублей.
«Мы находились в условиях серьёзного экономического давления, определённые обязательства накладывало проведение СВО. Все решения принимались быстро, оперативно, но самое главное — мы не остановили развитие нашего города», — рассказал во время церемонии председатель парламента Александр Бельский.
Законодательное собрание Петербурга уйдет на каникулы до 7 сентября.