Мы не сдали город. Беглов в ЗакСе рассказал о главных результатах

Губернатор 28 июня в Мариинском дворце во время подписания плана законопроектной работы парламента и правительства на 2023–2024 год рассказал, что город удалось защитить, сообщает пресс-служба ЗакСа.



«Нам с вами удалось самое главное — мы не сдали город, сумели его защитить. В Петербурге — устойчивая политическая обстановка и стабильное экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг, и те трудные дни, которые пришлось нам пережить, ещё раз показывают, что наша совместная деятельность направлена именно на устойчивость и развитие города, на поддержку президента. Мы с этим справились», — заявил Беглов.

