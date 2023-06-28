К 100-летней петербурженке пришёл 20-летний «сантехник». Последствиями занялась прокуратура

Пожилая жительница Пушкина стала жертвой мошенника. Кто он — известно. Скоро он предстанет перед судом.



Как сообщает 28 июня прокуратура Петербурга, районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по двум статьям: мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ) и кража, совершенная с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).



По версии следствия, 22 февраля этого года юноша пришёл к 100-летней женщине в квартиру на Ахматовской улице и представился сантехником. Он убедил бабушку, что ей необходимо почистить канализационные трубы, составил фиктивный договор оказания услуг, и она заплатила ему 16 тысяч рублей. Уходя, парень прихватил ещё банковскую карту пенсионерки и время от времени расплачивался ею за покупки, потратив в общей сложности более 70 тысяч рублей. Излишне говорить, что никакие сантехнические работы он не выполнил.

