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    К 100-летней петербурженке пришёл 20-летний «сантехник». Последствиями занялась прокуратура

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    Пожилая жительница Пушкина стала жертвой мошенника. Кто он — известно. Скоро он предстанет перед судом.

    Как сообщает 28 июня прокуратура Петербурга, районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по двум статьям: мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ) и кража, совершенная с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

    По версии следствия, 22 февраля этого года юноша пришёл к 100-летней женщине в квартиру на Ахматовской улице и представился сантехником. Он убедил бабушку, что ей необходимо почистить канализационные трубы, составил фиктивный договор оказания услуг, и она заплатила ему 16 тысяч рублей. Уходя, парень прихватил ещё банковскую карту пенсионерки и время от времени расплачивался ею за покупки, потратив в общей сложности более 70 тысяч рублей. Излишне говорить, что никакие сантехнические работы он не выполнил.

    «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 11

    Гость28 Июн 2023 в 11:59
    А где Красная Шапочка?
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