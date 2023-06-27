Труба возле приемной МВД на 2-й Советской не выдержала испытаний. Улица перекрыта

Коммунальная авария 27 июня добавила трудностей водителям, объезжающим пробки на площади Восстания. Сегодня в центре Петербурга проводят испытания теплосетей, выдержали их не все трубы.
С 15:45 из-за коммунальной аварии перекрыто движение по
На месте находятся аварийные службы теплосетей. Для безопасности движение по улице от Орловского переулка до Суворовского проспекта ограничено. Сейчас в Центральном районе еще продолжаются испытания сети на плотность и прочность, когда они закончатся, на дефектном участке будут проведены ремонтные работы с восстановлением благоустройства.
«Испытания являются обязательным мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении нашего города зимой», — добавили в теплосетях».