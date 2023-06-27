Труба возле приемной МВД на 2-й Советской не выдержала испытаний. Улица перекрыта

Коммунальная авария 27 июня добавила трудностей водителям, объезжающим пробки на площади Восстания. Сегодня в центре Петербурга проводят испытания теплосетей, выдержали их не все трубы.



С 15:45 из-за коммунальной аварии перекрыто движение по 2-й Советской улице на участке от Греческого до Суворовского проспекта, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» рассказали, что в ходе диагностики сетей специалисты обнаружили технологическое нарушение возле дома 5 по 2-й Советской улице. Отметим, что по этому адресу располагается в том числе приемная ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.