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    Труба возле приемной МВД на 2-й Советской не выдержала испытаний. Улица перекрыта

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    Коммунальная авария 27 июня добавила трудностей водителям, объезжающим пробки на площади Восстания. Сегодня в центре Петербурга проводят испытания теплосетей, выдержали их не все трубы.

    С 15:45 из-за коммунальной аварии перекрыто движение по 2-й Советской улице на участке от Греческого до Суворовского проспекта, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» рассказали, что в ходе диагностики сетей специалисты обнаружили технологическое нарушение возле дома 5 по 2-й Советской улице. Отметим, что по этому адресу располагается в том числе приемная ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    На месте находятся аварийные службы теплосетей. Для безопасности движение по улице от Орловского переулка до Суворовского проспекта ограничено. Сейчас в Центральном районе еще продолжаются испытания сети на плотность и прочность, когда они закончатся, на дефектном участке будут проведены ремонтные работы с восстановлением благоустройства.

    «Испытания являются обязательным мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении нашего города зимой», — добавили в теплосетях».

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    ПетербургКоммунальная аварияТеплосетьПерекрытия движения
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