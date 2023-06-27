Экс-доцента СПбГУ Белоусова подозревают в реабилитации нацизма

Бывшему доценту Института истории СПбГУ Михаилу Белоусову, которого уволили из университета после скандала вокруг высказываний о погибшем в зоне боевых действий студенте, вменяют реабилитацию нацизма. Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, уголовное дело было возбуждено накануне.

По версии следствия, 22 февраля во время заседания студсовета Белоусов отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны и «публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала». Во время своего выступления бывший преподаватель говорил про фальсификацию истории. В зале присутствовали студенты и преподаватели университета.