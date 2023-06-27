Экс-доцента СПбГУ Белоусова подозревают в реабилитации нацизма

Бывшему доценту Института истории СПбГУ Михаилу Белоусову, которого уволили из университета после скандала вокруг высказываний о погибшем в зоне боевых действий студенте, вменяют реабилитацию нацизма. Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, уголовное дело было возбуждено накануне.
По версии следствия, 22 февраля во время заседания студсовета Белоусов отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны и «публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала». Во время своего выступления бывший преподаватель говорил про фальсификацию истории. В зале присутствовали студенты и преподаватели университета.
В разговоре с «Фонтанкой» Белоусов сказал, что про возбужденное уголовное дело ему ничего не известно.
Михаила Белоусова уволили из СПбГУ после скандала, который разгорелся вокруг фигуры 21-летнего студента-историка Фёдора Соломонова. После получения повестки по мобилизации он добровольно отправился участвовать в боевых действиях и погиб. Правом на отсрочку, которая была положена ему законом, Фёдор не воспользовался.
Приказ об увольнении подписал ректор Николай Кропачев по итогам заседания комиссии по этике. Последняя рассматривала публикации в Интернете, в которых говорилось, что Белоусов в том числе оскорблял память погибшего студента-добровольца. Сам историк заявил, что не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к указанным публикациям.