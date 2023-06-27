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    ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ

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    ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие подразделения Вооруженных сил РФ. Подготовка процедуры уже ведется, сообщает 27 июня РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

    Накануне в своем вечернем обращении президент России Владимир Путин заявил, что все желающие бойцы ЧВК «Вагнер» смогут продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Однако «кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию».

    «Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал российский лидер Владимир Путин.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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