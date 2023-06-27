ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ

ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие подразделения Вооруженных сил РФ. Подготовка процедуры уже ведется, сообщает 27 июня РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Накануне в своем вечернем обращении президент России Владимир Путин заявил, что все желающие бойцы ЧВК «Вагнер» смогут продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Однако «кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию».



«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал российский лидер Владимир Путин.

