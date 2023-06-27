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    РБК: Минтруд планирует двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

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    Министерство труда предложило индексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах, сообщает 26 июня РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

    Согласно указанным параметрам индексации, пенсии будут повышены на 4% и 3,8% с 1 февраля 2025 года и вырастут до 25 690 рублей, а также на 4% и 2,8% с 1 февраля 2026 года, достигнув размера 25 690 рублей.

    Предполагается также повысить фиксированную выплату к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года — 8287,14 рубля, а с 1 апреля — 8602,05 рубля. В 2025 году с 1 февраля фиксированная выплата ожидается в размере 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля.

    Однако, несмотря на индексацию, страховая пенсия на фоне увеличения зарплаты будет уменьшаться с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м, пишет РБК со ссылкой на документ.

    Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в 2024 году собираются проиндексировать на 5,3%. Он составит 618,1 тысячи рублей на первого ребёнка и 816,7 тысячи рублей на второго.

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