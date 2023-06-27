РБК: Минтруд планирует двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

Министерство труда предложило индексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах, сообщает 26 июня РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Согласно указанным параметрам индексации, пенсии будут повышены на 4% и 3,8% с 1 февраля 2025 года и вырастут до
Предполагается также повысить фиксированную выплату к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она составит
Однако, несмотря на индексацию, страховая пенсия на фоне увеличения зарплаты будет уменьшаться с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м, пишет РБК со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в 2024 году собираются проиндексировать на 5,3%. Он составит