РБК: Минтруд планирует двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

Министерство труда предложило индексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах, сообщает 26 июня РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.



Согласно указанным параметрам индексации, пенсии будут повышены на 4% и 3,8% с 1 февраля 2025 года и вырастут до 25 690 рублей , а также на 4% и 2,8% с 1 февраля 2026 года, достигнув размера 25 690 рублей .