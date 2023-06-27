Маткапитал вырастет. В 2025 году за второго ребёнка обещают 849,4 тыс. руб.

Размер материнского капитала в 2024 году собираются проиндексировать на 5,3%. Он составит 618,1 тысячи рублей на первого ребёнка и 816,7 тысячи рублей на второго. Если выплату на первенца семья уже получила, то при рождении второго ребёнка она получает право на доплату в 198,7 тысячи рублей. Об этом 25 июня пишет РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Индексация соответствует уровню инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году она составит 5,3%, а в 2024–2025 годах — 4%. В соответствии с этим в 2025 году размер выплаты на первого и второго детей составит 642,8 и 849,4 тысячи рублей, а в 2026-м — 668,5 и 883,4 тысячи рублей.

