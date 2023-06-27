Будущий ботаник упал с балкона в Невском районе Петербурга

Двухлетнего мальчика госпитализировали в Невском районе Петербурга после падения с балкона. Он тянулся к интересному.



Инцидент в многодетной семье, живущей в квартире на Искровском проспекте, произошел накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июня. По предварительной информации, мальчик двух лет хотел потрогать ветку дерева. Он пододвинул на балкон первого этажа стульчик, встал на него, потянулся и не удержался — упал.

