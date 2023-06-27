    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.66eur92.3

    Будущий ботаник упал с балкона в Невском районе Петербурга

    3127
    1 комментарий

    Двухлетнего мальчика госпитализировали в Невском районе Петербурга после падения с балкона. Он тянулся к интересному.

    Инцидент в многодетной семье, живущей в квартире на Искровском проспекте, произошел накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июня. По предварительной информации, мальчик двух лет хотел потрогать ветку дерева. Он пододвинул на балкон первого этажа стульчик, встал на него, потянулся и не удержался — упал.

    Пострадавшего с травмами головы доставили в детскую больницу № 19. Состояние мальчика медики оценили как средней тяжести.

    В момент падения в квартире была мать ребенка — 35-летняя гражданка Узбекистана. В семье еще четверо детей. Родители состоят на миграционном учете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок упалРебенок выпал из окнаБольница
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close