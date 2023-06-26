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    Путин выступил с обращением: онлайн

    Путин подтвердил гибель двух летчиков в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

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    Двое летчиков погибли в результате вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 26 июня.

    «Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал глава государства.

    «Фонтанка» показывала кадры из соцсетей, на которых, предположительно, запечатлен момент и последствия падения самолета Ил-22 в Воронежской области, когда там проходила ЧВК «Вагнер». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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