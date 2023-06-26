Путин подтвердил гибель двух летчиков в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

Двое летчиков погибли в результате вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 26 июня.



«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал глава государства.

